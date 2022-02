TAAT Global: Vorstoß ins verbotene Reich!

Anzeige / Werbung

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) darf alles, was Philip Morris nicht darf. Heute gibt das Unternehmen eine weitere "verbotene" Initiative bekannt, die Marlboro und Co wohl gerne auch im Programm hätten.

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong (und ihr Konsortium), bereits in TAAT investiert. Zu Recht, wie ich meine, denn TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat schon große Erfolge gefeiert, aber wird wohl in Zukunft noch weitaus größere feiern dürfen. Die tabaklose und somit nikotinfreie Zigarette (zum Patent angemeldet) findet immer größere Popularität bei den Händlern und in weiterer Folge auch bei den Konsumenten.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gab zuletzt bekannt, dass zu Beginn des Jahres 2022 alle drei TAAT-Sorten (Original , Smooth und Menthol) in mindestens 2.000 Einzelhandelsgeschäften in gesamt 31 Staaten in den USA verkauft werden: TAAT Now Sold in More than 2,000 U.S. Stores in 31 States

Die stetig steigende Popularität der Marke bei den Konsumenten wurde zuletzt durch die Meldung bestätigt, dass 48% des TAAT Gesamtumsatzes durch bestehende Händler, also durch Wiederbesteller, erfolgt (News-Link). Das bestätigt, dass sich offenbar sowohl Großhändler als auch Endverbraucher von diesem Produkt sehr angetan zeigen. Durch die sechs Fachmessen, auf denen man im 1. Quartal 2022 ausstellen wird (derzeit auf der CHAMPS Las Vegas), kann man auf das Interesse weiterer Großhändler spekulieren, was sich unmittelbar in den Quartalsumsätzen auswirken sollte (News-Link).

TAAT Adds Inaugural Merchandise Collection to its TryTAAT E-Commerce Portal

TAAT fügt seinem TryTAAT E-Commerce-Portal die erste Merchandise-Collection hinzu.