Während Amazon (WKN: 906866) in seinen Anfangsjahren meist nur Verluste und später eine geringe Gewinnmarge realisierte, legt sie seit 2015 stetig zu. Im letzten Jahr (2021) erreichte sie schon 7,1 % und auch in den kommenden Jahren ist wahrscheinlich eine weitere Steigerung zu erwarten. Amazon und seine Aktie werden so noch wertvoller. Amazon profitiert vom Cloud-Geschäft Hauptgrund dafür ist das Cloud-Geschäft, das unter dem Namen Amazon Web Service (AWS) geführt wird. Es legte im vierten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...