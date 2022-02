Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff kann sich nach den Querelen der vergangenen Monate endlich wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. Denn nachdem nun auch die letzten Gläubiger aus dem Bilanzskandal befriedigt wurden, dürfte dieses Thema zumindest juristisch endgültig vom Tisch sein. Da passt es ins Bild, dass das Unternehmen in dieser Woche einen weiteren Erfolg vermelden konnte.

Denn die Unternehmenstochter Pepkor hat in Südamerika 130 Bekleidungsgeschäfte der Grupo Avenida in Brasilien übernommen. Nachdem Steinhoff über seine Töchter bislang vor allem in Europa den Markt eroberte, soll nun also der Eintritt in den süd- und lateinamerikanischen Markt gelingen. An der Börse sorgte ...

