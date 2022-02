In den vergangenen Jahren hieß es bei Amazon vor allem: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Um ein Quasi-Monopol zu erreichen, wurden sämtliche Gewinne stets in weiteres Wachstum investiert. Nun ist die Zeit der Ernte da. Denn alleine im vierten Quartal verdiente der Online-Händler mehr als 14 Milliarden US-Dollar. So viel wie im gesamten Jahr 2019 zusammen!

Die Umsätze für das Weihnachtsquartal lagen bei 137,4 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Jahr 2021 hat Amazon einen Umsatz von 469,8 Milliarden ausgewiesen. Die Börsen feierten diese Zahlen mit einem echten Feuerwerk. Der Kurs explodierte um rund zwölf Prozent und eroberte damit die 3000er-Marke erfolgreich ...

