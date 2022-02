Bullit Technology freut sich, die Markteinführung seiner Produkte im Theta Network bekannt zu geben. Theta steht an der Spitze der neuen Blockchain-Welle und ist für uns der ideale Partner bei der schrittweisen Umstellung von einem zentralisierten auf ein dezentralisiertes System.

Unser System

Bullit bietet einen öffentlichen, Cloud-basierten Dienst an

Die Benutzer fügen eine oder mehrere Dateien (beliebiger Art, Größe oder Kombination) in ihr "Bullit" ein. Diese wird dann verschlüsselt, aufgezeichnet und zur Verteilung bereitgestellt

Durch dieses proprietäre Verfahren behalten die Nutzer die Möglichkeit, ihre Inhalte vollständig zu verfolgen und zu kontrollieren

Die Kombination aus kontrollierten Verteilungen und bedingten Öffnungen wird durch die Verwendung von intelligenten Verträgen zur Schaffung eines "Swap"-Dienstes ermöglicht

Die Bereitstellung kann mit einem Klick direkt an eine beliebige E-Mail-Adresse erfolgen, alternativ aber auch als kleine herunterladbare Offline-"Bullit"-Datei, die an eine beliebige Bereitstellungsplattform (Skype, WhatsApp usw.) angehängt oder sogar auf einem Speicherstick gespeichert werden kann

Kontrolle

Bei Bullit-Dateien handelt es sich um einen neuen Dateityp, der eine beliebige Menge und Art von Inhalten enthalten kann, aber nur die Größe eines Tweets hat. Solch eine Datei kann nur vom vorgesehenen Empfänger geöffnet werden, wenn dieser die Bedingungen des Absenders akzeptiert hat. Darüber hinaus können Bullit-Dateien mit einer Reihe von Kontrollmechanismen versehen werden, die von Standard-Verfallsdaten bis hin zur ferngesteuerten Beendigung jeder verteilten Datei reichen.

Die neue Partnerschaft mit Theta bedeutet, dass jede Interaktion bzw. Transaktion auf der Theta-Blockchain aufgezeichnet wird, so dass eine historische und nicht mehr veränderbare Aufzeichnung aller Aktionen im System entsteht. Darüber hinaus werden die Blockchain- und Streaming-Technologien von Theta in den nächsten Monaten die Roadmap von Bullit für künftige Lieferungen unterstützen, da der aktuelle Dateiübertragungsdienst in einen Tausch-Service für digitale Werte umgewandelt wird. Die Idee, kreative intelligente Verträge und NFTs rund um private Speicherung, Dateiversand und Streaming zu erstellen, liegt auf der Hand, wenn man die Stärken der Theta-Blockchain betrachtet.

Letztlich bedeutet dies, dass die Nutzer für die Bereitstellung digitaler Waren und Dienstleistungen eine Pay-to-Open-Politik durchsetzen können. Dies geschieht durch eine Kombination von Funktionen, die normalerweise in der "Decentralized-Finance"-Welt zu finden sind, aber wir stellen sie dem Benutzer direkt in Form einer einfachen, sauberen Transaktionsschnittstelle zur Verfügung.

Keine Vermittler, kein Vertrauen erforderlich. Vollständige Sicherheit und Privatsphäre und jetzt können Sie auch Zahlungen erhalten!

Die Zukunft

Der erste Tausch-Service für digitale Werte ermöglicht durch Theta

Was als privater Dateitransferdienst begann, wird sich mit dem Aufkommen von web3 und insbesondere den Möglichkeiten der Theta-Blockchain grundlegend verändern.

"Theta hat eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben, und unser Einsatz auf der Theta-Blockchain wird es uns ermöglichen, die innovativen Produkte von Bullit einem sachkundigen Publikum auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Die Anbindung an eine so bedeutende Blockchain wie Theta ist ein wichtiger Schritt für uns, denn wir sind gerade dabei, unsere kommenden Produkte im Zusammenhang mit (Blockchain-basierten) NFT-Dienstleistungsfunktionen und Compliance-Lösungen online zu stellen. Wir hoffen, diese Blockchain auf eine neue Weise nutzen zu können und dadurch zu zeigen, welche Möglichkeiten eine leistungsstarke Blockchain wie Theta wirklich bietet."

Anas Madi, CTO von Bullit.

"Wir haben die Entwicklung des Theta-Ökosystems zu einem unserer wichtigsten Schwerpunkte für das Jahr 2022 gemacht und sind begeistert, dass mit Hilfe der Theta-Technologie nun so hochwertige Projekte wie Bullit entstehen. Wir sind überzeugt, dass Bullit durch die Ermöglichung von sicherem, übertragbarem und privatem Eigentum an allen digitalen Werten oder Inhalten einen wichtigen Baustein für Web3-Anwendungen im Mediensektor und darüber hinaus schafft."

Wes Levitt, Head of Strategy bei Theta Labs

"Die derzeitigen Beta-Tester von Bullit entdecken schon jetzt die Vorteile unseres Dienstes bei der Übermittlung privater Dokumente an andere. Vor allem die 'Kill'-Funktion, wie man uns berichtet! Genau diese Selbstverpflichtung, zuzuhören und das Feedback in unseren laufenden Entwicklungsprozess einzubeziehen, treibt das Projekt wirklich voran es ist ein integraler Bestandteil unserer Struktur. Jetzt, wo Theta als unser Blockchain-Partner bestätigt ist, sind wir begeistert und freuen uns darauf, eine ganz neue Community kennenzulernen, mit der wir zusammenarbeiten können."

Scott Turnbull, COO von Bullit

Neue und zukunftsweisende Funktionen

Zugriff auf Multisignatur-Dateien

Pay-to-open

Blockmarking

Wasserzeichenmarkierung für Inhalte

RADAR-Verfolgung gesendeter Dateien

Kontinuierliche Integration und Erweiterung der NFT-Technologie in das Kernprodukt

Contacts:

Im Namen des Vorstands

Anas M Madi

Chief Technical Officer

Bullit

