News von Trading-Treff.de Schwache DAX-Woche, EZB im Fokus, Nasdaq am Scheideweg - diese Themen bespreche ich gern mit Dir in dieser Chartanalyse am Sonntag. Wechsel der DAX-Stimmung Der Start in den Februar verlief sehr positiv. Zunächst konnte die Woche mit dem letzten Handelstag im Januar noch einmal Dynamik auf der Oberseite aufbauen, den 15.100er-Bereich hinter sich lassen und am Dienstag sogar noch an Dynamik zulegen. Bereits zum Mittwoch gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...