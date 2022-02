Schwache DAX-Woche, EZB im Fokus, Nasdaq am Scheideweg - diese Themen bespreche ich gern mit Dir in dieser Chartanalyse am Sonntag. Der Start in den Februar verlief sehr positiv. Zunächst konnte die Woche mit dem letzten Handelstag im Januar noch einmal Dynamik auf der Oberseite aufbauen, den 15.100er-Bereich hinter sich lassen und am Dienstag sogar noch an Dynamik zulegen. Bereits zum Mittwoch gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...