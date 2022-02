Viele Zentralbanken weltweit arbeiten an digitalen Zentralbankwährungen. Die Bank of England hat hingegen noch keine festen Planungen diesbezüglich. Digitale Zentralbankwährungen, Central Bank Digital Currencies (CBDC), werden immer beliebter. Neben China mit dem digitalen Yuan und Nigeria mit der eNaira arbeiten Zentralbanken weltweit an einer digitalen Zentralbankwährung. Auch die EU hat im vergangenen Jahr mit den Vorbereitungen für den digitalen Euro begonnen. Noch längst nicht geklärt ist die Frage hingegen bei der Bank of England. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...