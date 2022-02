Große Veränderungen im laufenden Jahr wurden an den Börsen zuletzt immer greifbarer. Schon jetzt ist klar, dass 2022 völlig anders verlaufen wird als die beiden letzten Jahre. Gewinner und Verlierer scheinen sich dabei bereits abzuzeichnen, wenngleich es zweifellos auch noch die eine oder andere Überraschung zu sehen geben wird.Ganz klar mit Gegenwind zu kämpfen hat dieser Tage die Tech-Branche. Nicht nur die Aussicht auf eine Zinswende verschreckt die Anleger, sondern auch erschreckende Zahlen einzelner Player. In dieser Hinsicht stach in dieser Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...