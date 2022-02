Mehr als 90.000 Fahrzeuge haben chinesische Marken wie Xpeng, Nio oder Li Auto im vergangenen Jahr ausgeliefert. Damit haben sie Rekordumsätze eingefahren und könnten für Tesla zu ernst zu nehmenden Konkurrenten werden. Insgesamt wurden 2021 nach Angaben des chinesischen Verbandes CAAM mit 2,99 Millionen Fahrzeugen mehr als doppelt so viele sogenannte New Energy Vehicles (E-Autos plus Hybride) verkauft wie 2020. Und der Boom flaut nicht ab. Das CAR(Center Automotive Research)-Institut geht davon ...

