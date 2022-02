* Die heimliche Machtübernahme der Zentralbanken* Schützen Sie sich vor der EZB* Was ist mit dem Goldpreis los?* Große Chancen im Edelmetallsektor, Baisse an den Aktienmärkten* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zu großzügige Förderung eines Landessportbundes

Liebe Leser,



gemessen an den Verbraucherpreisen ist die Inflation in der Eurozone im Januar 2022 auf 5,1% gestiegen. Trotz dieses eklatanten Wohlstandsverlusts der Bevölkerung hat die Europäische Zentralbank am Donnerstag, den 3. Februar 2022 entschieden, die Geldentwertung nicht mit höheren Zinsen zu bekämpfen, sondern den von ihr festgesetzten Leitzins bei 0% zu belassen.

Anstatt ihrem Auftrag gerecht zu werden, das heißt für Geldwertstabilität zu sorgen, betreibt die EZB also eine Enteignungspolitik. In selbstherrlicher Weise vernichten die Zentralbanker die Ersparnisse der Bürger - und die Politik lässt sie gewähren.

