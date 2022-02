Köln (ots) -



Über sich hinauswachsen, ans Limit gehen, die Beste sein: Die Dokuserie "Generation F - Zeit für Sportler:innen" begleitet Athlet:innen auf ihrem Weg an die Spitze. Am Dienstag, 8. Februar, startet das Sportschau-Format für die ARD Mediathek mit der Geschichte von Weitspringerin Maryse Luzolo (26). Weitere Folgen gibt es dort im Anschluss monatlich. Auf YouTube erscheinen wöchentlich neue Episoden. Auf dem Weg zum entscheidenden Wettkampf, zu Hause und hinter den Kulissen des Spitzensports: Das Sportschau-Format für die ARD Mediathek fängt in jeweils 45 Minuten Momente im Leben von jungen, deutschen Hochleistungssportler:innen ein, die ansonsten oft im Verborgenen bleiben. Die Serie begleitet Maryse Luzolo (26, Weitspringerin), Julia Mrozinski (21, Schwimmerin), Nina Hoffmann (25, Downhill Mountainbikerin), Laura Nolte (23) und Deborah Levi (24, Bob-Fahrerinnen) sowie die Dolphins Allstars (Cheerleaderin). Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Mit Generation F machen wir jetzt einen richtig starken Aufschlag: Insgesamt sind für die Mediathek in diesem Jahr rund fünfzig neue Projekte in Arbeit. Und ein größerer Teil davon hat jüngere Frauen im Blick. So bauen wir jetzt unser Programm um, um auch in Zukunft mit unseren Inhalten alle zu erreichen." "Warum soll man als Frau nicht so schnell sein wie ein Mann?" Jedes Mal, wenn die Downhill-Mountainbikerin Nina Hoffmann am Start steht, vermischt sich Adrenalin mit absoluter Konzentration und Vorfreude. Für sie, genauso wie für die anderen Athlet:innen von Generation F, bestimmt der Sport ihr Leben. Doch wie gehen die Athlet:innen mit dem Druck um, der auf ihnen lastet? Wie verkraften sie die Rückschläge und Verletzungen? Was macht der Sport mit ihnen und ihrem Leben abseits des Sports? Generation F zeigt, welche Leistungen die Frauen auf dem Weg an die Spitze erbringen (müssen). Aber auch, mit welchen Momenten sie belohnt werden, wenn sie genau das geschafft haben. 2/2 Die Frauen selbst, aber auch ihr Sport werden in den Fokus gerückt Im ersten Film (ab. 8. Februar in der ARD Mediathek) steht Weitspringerin Maryse Luzolo im Fokus. Nach einem Unfall, der ihre Karrierepläne vorerst platzen ließ, kämpft sich die Frankfurterin zurück an die Weltspitze. Nun ist Maryse auf der Jagd nach der Norm, einer Weite, die sie springen muss, um bei den Olympischen Spielen starten zu dürfen. Die ersten Versuche sind vielversprechend, doch ihr Knie macht der Spitzensportlerin nach der schlimmen Verletzung noch immer Sorgen. Um ihren Traum wahr werden zu lassen, bleibt nur noch wenig Zeit. Generation F stellt sowohl die persönlichen Geschichten und Leistungen der Frauen, aber auch die einzigartigen Momente der verschiedenen Sportarten in den Fokus. Das Format zeichnet sich durch eine besondere Bildsprache und eine übergreifende Handschrift aus. Das Format startet ab Dienstag, 8. Februar, in der ARD Mediathek und ab Donnerstag, 10. Februar, auf einem eigenen YouTube-Kanal (@Generation F - Die Dokuserie). Außerdem kann sich die deutsche Frauensport-Community auf Instagram (@generationf.offiziell) zu den Themen austauschen und diskutieren. Generation F - Zeit für Sportler:innen ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für die ARD Sportschau und die ARD Mediathek.



Pressekontakt:



Ihre Fragen richten Sie bitte an die:

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

kommunikation@wdr.de.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5138980

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de