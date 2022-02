Wer hätte das gedacht? Die Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90) führt das Performance-Ranking im TecDAX mit einem Plus von 35 % an im Jahr 2022. Bei dem zuvor arg geprügelten Softwarespezialisten scheint das Vertrauen der Anleger zurückzukommen. Der ein oder andere Investor mag nun die Chance zum Absprung sehen. Ich hingegen sehe den Kurs der TeamViewer-Aktie auf dem Weg zu über 100 Euro. Manchester United und Formel 1 - doch keine so schlechte Idee! Der Absturz von TeamViewer hatte im Wesentlichen ...

