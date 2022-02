Wichtige Punkte Diese beiden Aktien sind in sehr unterschiedlichen Sektoren tätig. Sie haben ein ähnliches Potenzial, dein Geld bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu verfünffachen. Angesichts des holprigen Starts des Aktienmarktes ins Jahr 2022 gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um dein Portfolio langfristig auszurichten. Der technologieorientierte Nasdaq 100-Index hat in diesem Jahr zwar bereits 14 % verloren, aber man darf nicht vergessen, dass er in den letzten zehn Jahren um 481 % gestiegen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...