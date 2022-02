Wichtige Punkte Der Aktienkurs von Nvidia ist in den letzten Monaten aufgrund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, um 30 % gefallen. Die steigende Nachfrage nach Grafikkarten und Nvidias Einstieg in neue Technologietrends dürften das beeindruckende Wachstum des Unternehmens unterstützen. Die Nvidia-Aktie ist im Jahr 2022 billiger geworden, sodass sich für Wachstumsinvestoren ein Zeitfenster zum Kauf bietet. Seit Nvidia (WKN: 918422) am 17. November 2021 gute Ergebnisse ...

