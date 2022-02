Auto, Smartphone, Staubsaugerroboter - ohne Micro-Chips geht in den meisten Bereichen des Alltags heute gar nichts mehr. Dass sie einwandfrei funktionieren, dafür sorgt Technoprobe. Die Italiener stellen sogenannte Probe Cards her. Bei ihrem IPO an der Euronext Mailand rufen sie eine Milliardenbewertung auf.Probe Cards sind elektromechanische Schnittstellen, die die Funktionsfähigkeit von Chips während des Bauprozesses, wenn sie sich noch auf dem Siliziumwafer befinden, testen. Die Hightech-Geräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...