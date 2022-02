Rund 6.000 Apothekerinnen und Apotheker bundesweit haben die notwendige Schulung zur Durchführung der Coronaimpfung erfolgreich abgeschlossen. Sie könnten schon am Dienstag mit dem Impfen starten. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) geht davon aus, dass in der kommenden Woche bundesweit mehrere hundert Apotheken eigene Angebote zu Coronaimpfungen starten werden. Eine vierstellige Zahl habe bereits bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer gemeldet, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen zum Impfen erfüllten, so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...