KURZ-PORTRÄT & KAUFCHANCE: Trend-Thema aus den USA schwappt nach Europa! Und macht diese Firma zur heißen Spekulation! Es eilt!

+++ Lukrative Neuvorstellung +++ Spektakuläre Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem! Mit Hightech werden qualitativ hochwertige Lebensmittel produziert. Das kann die Kasse in allen Beteiligungen klingeln lassen!

BÖRSENNEULING bringt Hightech in den Food-Bereich

Spitzen-Portfolio deckt gesamtes Spektrum ab

Die aktuelle Zinspolitik der FED und der drohende Ukrainekonflikt haben in den letzten Wochen die Märkte ordentlich durchgeschüttelt. Da ist es oft schwierig ist, eine richtige Investitionsentscheidung zu treffen, ist unser Team ist permanent auf der Suche, um besonders hochwertige Perlen aus dem aktuell unsicheren Gewässer zu fischen.

Unserer Meinung nach finden Sie aktuell die höchsten Renditen im besonders wachstumsstarken Food-Bereich.

Genau hier sind wir abermals fündig geworden und können Ihnen heute kurz ein brandaktuelles Unternehmen vorstellen, dass erst kürzlich den Weg an die Börse angetreten ist. Wir sehen im Sektor gewaltiges Upside in den kommenden Wochen und Monaten, denn keine Sparte wird aktuell unter den institutionellen Investoren heißer gehandelt als alternative Food Investments.

Heute bekommen Sie eine vielversprechende Chance auf einen neuen möglichen Vervielfacher!! Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, dass zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt wird. Lesen Sie unsere Kurz-Vorstellung also aufmerksam durch und nutzen Sie anschließend den enormen Informationsvorsprung, den Sie nun gegenüber allen anderen haben.

Beachten Sie immer die goldene Regel: "Im Einkauf liegt der Gewinn!!" Daher zögern Sie nicht zu lange und wandeln ihr Wissen in Gewinne um…

+++ SPKTAKULÄRE FORSCHUNG: HIGHTECH meets FOOD +++

Der Börsenneuling "Cult Food Science Corp." (WKN: A3DCXS) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor hergestellte Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.

Massentierhaltung ist nicht mehr artgerecht, ineffizient und enorm schädlich für die Umwelt. Um die weltweit wachsende Bevölkerung zu ernähren, benötigt man eine sichere und nachhaltige Lösung. Obwohl das Kernteam der Gesellschaft in Nordamerika ansässig ist, ist das Unternehmen global tätig und unterstützt innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, um diese Probleme anzugehen und einen Weg in eine Zukunft der Lebensmittelsicherheit und Klimastabilität zu bahnen.

CULT Food bietet Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem

CULT Food bietet die Möglichkeit auf die nächste Generation von Lebensmitteln zu setzen:

Kultiviertes Fleisch, kultivierte Milchprodukte und zellbasierte Lebensmittel.

Die CULT Food Science-Plattform konzentriert sich auf die Förderung und Wissenschaft, Forschung und geistiges Eigentum voranzutreiben und bahnbrechende Privatunternehmen in den Bereichen kultiviertem Fleisch, kultivierten Milchprodukten und zellbasierten Lebensmitteln zu unterstützen.

Exklusives Portfolio zeigt massive Wachstumschance auf

Die Plattform besteht derzeit aus 13 Portfoliounternehmen auf 4 Kontinenten, die sich mit der Entwicklung von Zelllinien, Gerüsttechnologien, Wachstumsmedien und IP-bringenden Forschungsinitiativen beschäftigt. Das Management beabsichtigt, das Portfolio durch strategische Investitionen und Inkubationen weiter auszubauen.

Quelle: CULT Food Science

Der Portfolioansatz besteht darin, das Wachstumskapital, das weltweit führende wissenschaftliche Beraterteam und die exklusive Pipeline privater Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um frühzeitig in die Unternehmen und Lebensmitteltypen zu investieren, die nach Meinung der Gesellschaft die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Kommerzialisierung und Massenanwendung haben.

Exklusive Beteiligung zeigt die Zukunft der Lebensmittelwissenschaft

CULT Food Science erkannte schon früh das enorme Potential der Gesellschaft und beteiligte sich als einziger strategischer Investor in einer sehr frühen Seed-Runde. Die Bewertungsgrundlage ist in den letzten Monaten rapide gestiegen.

Fiction nutzt neue Technologien, um der Gesellschaft beim Aufbau eines transparenten und intelligent konzipierten Lebensmittelsystems zu helfen, das mit geringeren Umweltkosten verbunden ist als das derzeitige und gleichzeitig deutlich mehr Nährstoffe liefert. Genau das ist der Schlüssel der Zukunft!!

Unterstützung eines erfahrenen Gründers bringt massiven Anschub

Der Gründer von Fiction zeigt welch sensationelle Perle sich im Portfolio von Cult befindet. Brendan Brazier ist der Mitbegründer und Vordenker von Vega, einem Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel.

Im Jahr 2015 wurde Vega an den in Denver ansässigen Giganten Whitewave Foods für 550 Millionen US-Dollar verkauft. Brendan ist auch der Mitentwickler des allerersten Beyond Meat-Burgers, des "Beast Burger". Wer die Entwicklung von Beyond Meat verfolgt hat, weiß welch Koryphäe Brazier ist.

Brendan ist darüber hinaus Venture Partner bei Blue Horizon Ventures, einem Impact Venture Fund, der die Zukunft der alternativen Proteine gestaltet. Brendan gilt als einer der Vorreiter der pflanzlichen Bewegung und hat nun Fiction Foods gegründet, um die Art und Weise, wie wir Lebensmittel herstellen und zellbasierte Zutaten nutzen, zu verändern. Er ist also ein absoluter Vordenker und der allgemeinen Gesellschaft immer einen Schritt voraus. Daher ist er die absolute Ergänzung zu CULT Food.

Sie können sich also nun in etwa vorstellen, welch enorme Entwicklung die Beteiligung Fiction nehmen wird. CULT wird dadurch einen erheblichen Mehrwert erzielen können. Demnach zögern Sie nicht zu lange um ebenfalls Teil dieser einzigartigen Wachstumsstory zu sein.

MeliBio der Retter des weltweiten Ökosystems

Die Honigproduktion in ihrer heutigen Form schadet den Bienen und ihren Ökosystemen, insbesondere den 20.000 wilden und einheimischen Bienenarten, die durch die kommerzielle Imkerei einem immensen Druck ausgesetzt sind.

Wir brauchen unsere einheimischen Bienen, damit die Ökosysteme unseres Planeten reichhaltig und lebendig bleiben. Genau hier kommt das Unternehmen MeliBio ins Spiel. Die Beteiligung von CULT Food hat einen Weg gefunden, unsere Bienen zu retten und trotzdem echten Honig zu produzieren.

Quelle: MeliBio

Bewertung von MeliBio nach Einstieg von CULT

inm September 2021 um das 4-Fache explodiert!

Das Unternehmensupdate von MeliBio, das Mitte Januar veröffentlicht wurde zeigt eindrucksvoll, welch sensationellen Riecher das Management von CULT Food hat. So beteiligte sich CULT erst im September 2021 auf einer Bewertungsbasis von max. 6 Mio. USD an MeliBio und ahnte bereits damals welch einzigartiges Unternehmen ins Portfolio aufgenommen wurde. In den Monaten danach konnte MeliBio einen Erfolg nach dem anderen erreichen.

Auf Grund dessen, war es dem Unternehmen möglich nun eine weitere Finanzierung anzustoßen. Dabei wurden bereits 2 Mio. USD eingeworben aber diesmal auf einer Bewertungsbasis von 25 USD. Also mehr als dem Vierfachen als vor 4 Monaten. Dies ist eine unglaubliche Entwicklung, die aber erst noch ganz am Anfang steht. MeliBio ist sehr zuversichtlich auf dieser Basis noch weitere 3 Mio. USD einsammeln zu können um dann die nächste Ausbaustufe des Unternehmens angehen zu können.

Das MeliBio auf dem richtigen Weg ist, zeigt eindrucksvoll die Aufnahme des Unternehmens in die TIME Ausgabe 2021 der jährlichen "Top 100 Inventions of The Year". Dies stellt zeitgleich einen erheblichen Medienerfolg dar, der nicht zu verachten ist.

Jede der aktuell 13 Beteiligungen bringt einen erheblichen Mehrwert für CULT Foods. Die Entwicklung und das Wachstum sind dort so massiv, dass sich dies 1 zu 1 im Kurs von CULT abbilden wird.

Warum CULT Food in jedes nachhaltige CHANCEN-DEPOT gehört:

Noch völlig unbekanntes Unternehmen aus dem FOOD Bereich in Deutschland



Unternehmen fokussiert sich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel



Entwicklung neuartiger Technologien, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.



Alternative Lebensmittel als absoluter Milliarden-Markt, der jährlich weiter massiv steigt



Portfolio von aktuell 13 Beteiligungen auf 4 verschiedenen Kontingenten



CULT Food bietet Lösungen für das weltweite Ernährungsproblem



Gründer von Beteiligung Fiction als Mitentwickler des allerersten Beyond Meat Burgers



Beteiligung MeliBio Vervierfacht nach Einstieg von CULT Food innerhalb von 4 Monaten seine Bewertung auf über 25 Mio. USD



Beteiligung MeaTech produziert weltweit mit rund 110 Gramm schwerstes Steak bestehend aus echten Rinderzellen im 3D-Drucker.



Ein von Ashton Kutcher und Guy Oseary geführtes Kollektiv gibt Partnerschaft mit MeaTech bekannt



Erhebliches upside Potential im Aktienkurs vorhanden



Massiver positiver Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet

Fazit: Wie CULT Food das weltweite Ernährungsproblem lösen könnte

Der Börsenneuling "Cult Food Science Corp." (WKN: A3DCXS) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globale Krise der Massentierhaltung zu bieten.

Die Plattform besteht derzeit aus 13 Portfoliounternehmen auf 4 Kontinenten, die sich mit der Entwicklung von Zelllinien, Gerüsttechnologien, Wachstumsmedien und IP-bringenden Forschungsinitiativen beschäftigt. Das Management beabsichtigt, das Portfolio durch strategische Investitionen und Inkubationen weiter auszubauen.

Der Portfolioansatz besteht darin, das Wachstumskapital, das weltweit führende wissenschaftliche Beraterteam und die exklusive Pipeline der Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um frühzeitig in die Unternehmen und Lebensmitteltypen zu investieren, die nach Meinung der Gesellschaft die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Kommerzialisierung und Massenanwendung haben.

Gründungspersönlichkeiten wie Brendan Brazier, von der Beteiligung Fiction, können auch für CULT einen extremen Mehrwert bedeuten. Brendan, der Mitentwickler des ersten Burgers von Beyond Meat und Mitgründer von Vega, was 2015 für 550 Mio. USD verkauft wurde, kann nicht nur mit einer sehr guten Entwicklung von Fiction zu einem guten Ergebnis bei CULT betragen sondern auch durch ein exzellentes Netzwerk zum Vorteil für CULT werden.

Dass das Management von CULT über ein extrem gutes Gespür verfügt, zeigt auch die Beteiligung MeliBio. Seit dem Invest von CULT im September 2021 konnte die Bewertung über das Vierfache auf 25 Mio. USD gesteigert werden. Eine bessere Performance kann man sich wohl nicht vorstellen.

Die Beteiligungen von CULT sind allesamt so hochkarätig besetzt, dass jede einzelne das Zeug dazu hat, CULT Food in den Nahrungsmittelolymp zu heben. In diesem Portfolio steckt so unglaubliches Potential, dass wir eine enorme Rückmeldung von Seiten der Investoren auf CULT Food erwarten dürfen.

Nutzen Sie den unglaublichen Informationsvorsprung und trotzen Sie den schwankenden Märkten. Wir erwarten eine Flut von Meldungen in den nächsten Wochen und Monaten.

