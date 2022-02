Straubing (ots) -



Die Kirche kann die Zeit nicht anhalten. Wie in der Gesellschaft insgesamt wollen die Menschen auch in der Kirche mitreden. Sie akzeptieren es nicht mehr, dass von oben verordnet wird, was in der Gemeinde zu geschehen hat. Oder dass jene Moral predigen, die mit Blick auf den Missbrauch zumindest durch Wegsehen Schuld auf sich geladen haben. Dass Menschen ausgegrenzt werden, weil sie jemanden lieben. Die deutschen Bischöfe müssen beim Papst für den Synodalen Weg kämpfen. Denn geben sie klein bei, werden sie noch mehr Gläubige verlieren. Jene nämlich, die nur noch in der Kirche sind, weil sie die Hoffnung auf Veränderung nicht aufgegeben haben.



