Die gerade auslaufende Woche brachte so manche Veränderung an den Märkten mit sich. Besonders in den Fokus der Märkte gerieten dabei mal wieder die Tech-Aktien. Kritiker sehen deren Zenit mittlerweile endgültig als überschritten an und es wird hier und dort schon mal auf den großen Crash im Sektor eingestimmt, der nun schon seit über einem Jahrzehnt als nahezu sicherer Gewinnbringer galt.Das große Negativbeispiel dafür ist die Aktie von Meta (US30303M1027), die nach enttäuschenden Zahlen zuletzt regelrecht abstürzte. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...