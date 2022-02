Am Donnerstag erwischte es die Meta-Aktie - nach der Mitteilung, dass die Zahl der Nutzer bei ihrer Social-Media-Plattform Facebook gesunken sei, verloren die Titel 26,4 Prozent an Wert. Dies entsprach einer verlorenen Marktkapitalisierung in Höhe von 252 Milliarden Dollar - dem höchsten Betrag, um den jemals die Bewertung eines Unternehmens an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...