Der DAX hat in dieser Woche als schlechtester Index im internationalen Ranking abgeschlossen. So begann die Woche jedoch nicht, sondern vollzog sich erst nach der EZB-Sitzung. Was war dabei genau der Auslöser? Mit Blick auf den EUR/USD gebe ich ein Fazit zu dieser Handelswoche ab und leite Marken ab, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...