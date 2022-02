Am Freitagnachmittag lag die Rendite für Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit bei +0,21 Prozent. Erstmals seit Mai 2019 bekommt man hier wieder Zinsen. Was steckt hinter dieser Entwicklung ... und vor allem: Geht das jetzt so weiter, stehen noch bessere Renditen an?

Den vollständigen Artikel lesen ...