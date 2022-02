The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2022ISIN NameUS58933YAQ89 MERCK CO. 2022XS1186131717 FCE BANK PLC 15/22 MTNFR0011197409 BPCE S.A. 12/22 MTNDE000MHB9445 MUENCH.HYP.BK.IS.15/22US459058DY63 WORLD BK 15/22XS1516271290 SPBK 1 SR-BK 16/22 MTNDE000BLB3WR3 BAY.LDSBK.IS.16/22DE000A1RQCK1 HESSEN SCHA.15/22XS2293906199 SBB TREASURY 21/23 FLRMTNKYG3166N1060 EPIC ACQ.CORP. A EO-,0001DE000A254NK5 INDUSTRIA ANL.20/22XS1003017099 SSE PLC 13/22 MTN