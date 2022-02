The following instruments on XETRA do have their first trading 07.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.02.2022Aktien1 LU2420558889 Hiro Metaverse Acquisitions I S.A.2 DE000A3E5C24 MHP Hotel AG3 SE0015244884 Newbury Pharmaceuticals AB4 CNE1000023G9 Xinte Energy Co. Ltd.5 US05552Q2021 BIMI International Medical Inc.6 CA98383L1040 XR Immersive Tech Inc.Anleihen/Fonds1 XS2434421413 Banco BPM S.p.A.2 US015271AZ25 Alexandria Real Estate Equities Inc.3 XS2434702853 Autostrade per L'Italia S.p.A.4 XS2434701616 Autostrade per L'Italia S.p.A.5 XS2433828071 BPER Banca S.p.A.6 US459200KN07 International Business Machines Corp.7 XS2433226854 Snam S.p.A.8 US857477BS12 State Street Corp.9 XS2433141947 UniCredit S.p.A.10 XS2437324333 Webuild S.p.A.11 US015271AY59 Alexandria Real Estate Equities Inc.12 DE000DD5AY73 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank13 DE000DD5AY65 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank14 XS2433139966 UniCredit S.p.A.15 US459200KP54 International Business Machines Corp.16 US459200KM24 International Business Machines Corp.17 DE000A2DTNH6 Paladin ONE - R EUR ACC