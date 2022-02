Nach Übernahme-Berichten springt der Kurs von Peloton deutlich in die Höhe. Sowohl Nike als auch Amazon sollen am Unternehmen interessiert sein. Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton lockt laut Medienberichten nach Kursverlusten in den vergangenen Monaten große Übernahmeinteressenten an. Dem "Wall Street Journal" zufolge ist Amazon darunter, die "Financial Times" schrieb, dass auch Nike ein Angebot prüfe. Die Peloton-Aktie sprang nach den Berichten im nachbörslichen Handel am Freitag um gut ein Viertel auf 31,10 Dollar hoch. Mehr zum...

