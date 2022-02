Nachdem der DAX einen schönen Bounce in Richtung gleitender Durchschnitte gemacht hat, wurde gegen Ende letzter Woche doch noch einmal nach unten korrigiert. Jetzt kommt es ganz auf die Performance der US-Märkte an. Steigen die US-Indices, sieht es für den DAX relativ gut aus. Wie genau es weitergehen kann, erfahren sie in dieser Videoanalyse.

