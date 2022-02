DJ Knot erwartet EZB-Zinserhöhung für viertes Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Klaas Knot rechnet für das vierte Quartal mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). "Ich persönlich erwarte unsere erste Zinserhöhung für das vierte Quartal dieses Jahres", sagte der Gouverneur der niederländischen Zentralbank in einem TV-Interview. Normalerweise würde die EZB die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöhen, und er sehe nicht, warum sie von dieser Methode abweichen sollte, fügte er hinzu.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag vergangener Woche die Tür für eine Zinserhöhung in diesem Jahr geöffnet, indem sie ihre Aussage von Dezember nicht wiederholte, dass eine Zinserhöhung 2022 "sehr unwahrscheinlich" sei. Knot forderte die EZB auf, so schnell wie möglich die Nettoanleihekäufe zu beenden.

