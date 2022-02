Die neue Handelswoche verspricht erneut sehr schwankungsfreudig zu werden. Neben den Inflationssorgen bereitet den Anlegern der Ukraine-Konflikt Kopfzerbrechen. Darüber hinaus nimmt die Berichtssaison in Europa Fahrt auf. Nach dem versöhnlichen Wochenausklang an der Wall Street dürfte zumindest der Handelsstart in Frankfurt freundlicher ausfallen.Am Freitag hatten S&P 500 und Nasdaq die stärkste Handelswoche in diesem Jahr abgeschlossen. Amazon sorgte nach den Zahlen für gute Laune; der E-Commerce-Gigant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...