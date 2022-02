Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim Euro Stoxx 50 gegenwärtig in etwa die Waage. Das Börsenbarometer gewinnt 0,24 Prozent auf 4.116 Punkte. Die privaten und institutionellen Investoren am Aktienmarkt in der Eurozone sind derzeit weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt.

