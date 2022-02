Credit Suisse holt früheren Deutschlandchef des Lehman-Investmentbankings Michael Bonacker (FAZ) Biontech-Chef Ugur Sahin kündigt Impfstoff gegen Krebs an (Bild) Strategiewechsel: Airbus erwägt Einstieg in Motorenbau, Gespräch mit Firmenchef Guillaume Faury (WamS) Übernahme der Aareal Bank ist vom Tisch - Mindestannahmeschwelle von 60% nicht erreicht - wird rückabgewickelt Sinkende Konsumlaune belastet Elektronikhändler Ceconomy , Q1 EPS 0,34 (Prog 0,44) Hensoldt sieht Chancen für Konsolidierung in Europa, Gespräch mit Finanzchef Axel Salzmann (BöZ) Henkel-CEO bekräftigt Notwendigkeit von Konzern-Umbau (FamS) Aurubis mit Gewinnsprung zum Jahresstart und erhöht Gesamtjahresprognose - hohe Metallnachfrage Porsche-Vertriebschef erwartet 2022 neuen Absatzrekord ...

