Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Schwung an den Aktienmärkten ist erst einmal ausgebremst. Der DAX rutschte gestern deutlich ab. Heute ist zunächst Richtungssuche angesagt. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind durch die Bank schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um BioNTech, Infineon, Varta, Five Below, Wayfair und Procter & Gamble. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.