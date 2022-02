DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Dezember um 0,3 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Dezember schwächer als erwartet entwickelt, was an einem deutlichen Rückgang der Bauproduktion lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 4,1 (November: 2,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert.

Stimmung in Chinas Servicesektor im Januar gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar eingetrübt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor fiel auf 51,4 (Dezember: 53,1) Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten, weil die weil Corona-Infektionen wieder zunahmen und die strengen Restriktionen die Verbraucherausgaben beeinträchtigten.

Knot erwartet EZB-Zinserhöhung für viertes Quartal

EZB-Ratsmitglied Klaas Knot rechnet für das vierte Quartal mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). "Ich persönlich erwarte unsere erste Zinserhöhung für das vierte Quartal dieses Jahres", sagte der Gouverneur der niederländischen Zentralbank in einem TV-Interview. Normalerweise würde die EZB die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöhen, und er sehe nicht, warum sie von dieser Methode abweichen sollte, fügte er hinzu.

Indiens Notenbank verschiebt Sitzung nach Tod von Bollywood-Star

Die Reserve Bank of India (RBI) hat nach dem Tod der Bollywood-Ikone Lata Mangeshkar den Beginn ihrer dreitägigen Sitzung verschoben. Das Treffen soll nun am Dienstag anstatt am Montag beginnen, teilte die RBI auf ihrer Webseite mit. Die Zinsentscheidung wird damit am Donnerstag erwartet. Lata Mangeshkar, eine indische Sängerin und Kulturikone, die Generationen von Bollywood-Zuschauern verzauberte, starb am Sonntag im Breach Candy Hospital in Mumbai. Sie wurde 92 Jahre alt.

Scholz zu Antrittsbesuch in den USA eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu seinem Antrittsbesuch in den USA eingetroffen. Scholz landete am Sonntagabend (Ortszeit) am Flughafen der US-Hauptstadt Washington, wie die deutsche Botschaft bestätigte. Zentrales Thema des Besuchs ist die Ukraine-Krise. Außenpolitiker der Union verlangten von Scholz, US-Präsident Joe Biden in zentralen Forderungen entgegen zu kommen.

Macron telefoniert vor Reise nach Moskau und Kiew erneut mit Biden

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor seiner Reise nach Moskau und Kiew erneut mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Wie der Elysée-Palast mitteilte, sprach Macron zur "Koordinierung" vor seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin 40 Minuten lang mit Biden. Macron reist angesichts der verschärften Spannungen im Ukraine-Konflikt am Montag nach Moskau, wo er von Putin empfangen wird. Am Dienstag ist dann ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew geplant.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien BIP 4Q +1,06% gg Vorquartal (PROG +1,28%)

Indonesien BIP 4Q +5,02% gg Vorjahr (PROG +4,90%)

Indonesien BIP 2021 +3,69% (PROG +3,61%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.