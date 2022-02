Auf Twitter hat Take-Two Interactive am Freitagabend die Bombe platzen lassen: Es wird am nächsten "Grand Theft Auto" gearbeitet, hieß es in einem Tweet des Entwicklerstudios Rockstar Games. Die Aktie von Take-Two schoss daraufhin über sieben Prozent nach oben."Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, das bisher Erreichte deutlich zu übertreffen. Wir freuen uns zu bestätigen, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Serie im Gange ist", schrieb das zu Take-Two gehörende Spielestudio ...

