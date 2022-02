Wochenausblick: Bilanzsaision geht weiter

Werbung



In dieser Woche erwarten uns Konjunkturdaten. Unter anderem aus England, den USA und Deutschland. Zudem geben einige Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt.



Montag

Der Montag beginnt mit Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Bereits am Morgen werden die Daten der deutschen Industrieproduktion für den Dezember 2021 veröffentlicht, bevor am späten Abend der Stand der Konsumentenkredite in den USA freigegeben wird. Am Morgen veröffentlichen unternehmensseitig der Kupferrecycler Aurubis und am Abend das Biotechnologieunternehmen Amgen ihre Zahlen für das erste Quartal 2022.





Dienstag

Im Laufe des Nachmittags legen Frankreich und die USA ihre Handelsbilanzen für den Dezember 2021 offen. Zudem veröffentlichen am Morgen unternehmensseitig TUI und BNP Paribas ihre Zahlen, während am Nachmittag Pfizer und Warner Music Einblick in ihre Bücher gewähren.

Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit der Veröffentlichung der deutschen Handels- und Leistungsbilanz für den Dezember 2021. Weiterhin stellen bereits am Morgen Siemens Energy, Heidelberger Druckmaschinen und DMG Mori ihre Quartalszahlen vor. Am Abend werden widerum L' Oréal, Metro, Deutsche Börse, Toyota Motor und Walt Disney ihre Bücher öffnen.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen gibt die schwedische Zentralbank ihre Entscheidung bezüglich der Zinspolitik bekannt, bevor uns am Nachmittag die Verbraucherpreisdaten des Monats Januar, die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe der aktuellen Woche und Statistiken zum Realeinkommen im Januar 2022 aus den USA erreichen. Unternehmensseitig stehen eine Reihe von Quartalszahlen an. Unter anderem von Delivery Hero, Société Generale, Crédit Agricole, Linde und Twitter.

Freitag

Zum Wochenende werden uns am Freitagmorgen vor allem Konjunkturdaten aus Großbritannien erreichen. So werden Daten zur Industrieproduktion vom Dezember 2021, sowie zum BIP des vierten Quartals 2021 veröffentlicht. Weiterhin gibt das Statistische Bundesamt die deutschen Verbraucherpreise für den Januar 2022 bekannt. Unternehmensseitig gewähren Metro, Fraport und British American Tobacco Einblick in die Bücher.

