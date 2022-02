Die Analysten von Morgan Stanley haben sich zuversichtlich über die Aktie des Flughafenbetreibers geäußert und das Kursziel für Fraport um 14 Prozent angehoben. Zudem ist Fraport neuer strategischer Partner des Lufthansa-Vielflieger-Programms Miles & More. An der Börse sorgt das am Montag-Vormittag für ein Kursplus. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Fraport von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 73 Euro angehoben. Analyst Nicolas Mora ordnete in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...