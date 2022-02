Bonn (www.anleihencheck.de) - Zwar wurden keine geldpolitischen Änderungen auf der EZB-Sitzung vorgenommen, die Aufmerksamkeit richtete sich viel mehr auf die Pressekonferenz, so die Analysten von Postbank Research.Dort habe sich dann auch ein Kurswechsel abgezeichnet: Die EZB habe die gestiegenen Risiken einer hohen Inflationsrate in der nahen Zukunft betont. Die Wahrscheinlichkeit einer Anpassung der Inflationsprognose der EZB sei somit gestiegen und mit ihr die Chance auf steigende Leitzinsen 2022. Am Anleihemarkt seien die laufende Renditen gestiegen. Italienische 10-jährige Staatsanleihen hätten um 19 Basispunkte zugelegt, deutsche Pendants um 10 Basispunkte. (Ausgabe vom 04.02.2022) (07.02.2022/alc/a/a) ...

