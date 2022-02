DGAP-Ad-hoc: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Personalie

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO verlängert Vertrag mit CEO Lazzarini vorzeitig



07.02.2022 / 10:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Oberkirch, 7. Februar 2022 - Carlo Lazzarini, CEO und Sprecher des Vorstands, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 25. August 2020 ab 1. September 2020 für 3 Jahre zum Mitglied des Vorstands der Progress-Werk Oberkirch AG bestellt und ist seit 5. September 2020 dessen Sprecher. Der Aufsichtsrat hat nun heute auf Empfehlung des Personalausschusses einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini mit dessen Einverständnis rückwirkend ab 1. Januar 2022 für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands der PWO AG zu bestellen und ihn zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Der Beschluss des Aufsichtsrats vom 25. August 2020 wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgehoben. Karl M. Schmidhuber, Vorsitzender des Aufsichtsrats, begründet diesen Schritt: "Carlo Lazzarini führt seit September 2020 den PWO-Konzern im Transformationsprozess der Mobilitätsindustrie sowie in einem äußerst schwierigen Marktumfeld mit Umsicht und der nötigen Konsequenz sehr erfolgreich. Er hat in dieser Zeit, gemeinsam mit seiner Kollegin und seinem Kollegen im Vorstand sowie den Führungskräften und Mitarbeitenden im Konzern, effiziente Teamstrukturen geschaffen und den Ausbau der internationalen Standorte deutlich beschleunigt. Notwendige Restrukturierungen wurden zügig eingeleitet und vorangebracht sowie das Neugeschäft stark belebt und damit die Position unseres Unternehmens als ein bevorzugter Partner der internationalen Kunden aus der Mobilitätsindustrie weiter gefestigt. Last but not least gelang 2021 der Turnaround im Konzern zurück zur Profitabilität. Der Aufsichtsrat und Carlo Lazzarini sind nun übereingekommen, vorzeitig die erfolgreiche Zusammenarbeit längerfristig fortsetzen zu wollen und freuen sich, mit dieser Vereinbarung ein klares Signal der Kontinuität nach innen wie nach außen zu senden." Der PWO-Konzern ist in den 3 Mobilitäts-Trendbereichen Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort sehr gut aufgestellt und ist vollständig unabhängig vom Verbrennungsmotor. Das Unternehmen genießt eine hohe Reputation bei seinen Kunden, welche die umfassende Engineering-Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau und die Leistungsfähigkeit seiner 8 Standorte auf 3 Kontinenten schätzen. Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand Ende der Ad-hoc-Mitteilung 07.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

