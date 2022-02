Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal die UniCredit. Die Aktien von Banken sind weiter mächtig im Aufwind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken in Europa und in den USA die Zinsen erhöhen, ist zuletzt weiter gestiegen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.