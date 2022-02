Der Start in die neue Woche ist an der Börse freundlich. Auch die Papiere von Wasserstoff-Titeln gewinnen leicht an Boden, so auch die Plug-Power-Aktie. Allerdings ist der Chart nach wie vor stark angeschlagen und befindet sich noch in einem Abwärtstrend. Damit der Ausbruch und die Trendwende gelingt, sind jetzt diese Marken wichtig.Die Aktie von Plug Power fiel am 28. Januar auf ein neues Tief bei 17,51 Dollar und notiert damit so niedrig wie zuletzt im November 2020. Im Anschluss kam es zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...