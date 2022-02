Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Nasdaq: Amazon schiebt die Kurse an ++ Ceconomy legt Zahlen vor ++ Evotec: Es bleibt schwierig.

> MÄRKTE & KURSE | Die guten Quartalszahlen von Amazon schoben am vergangenen Freitag die Kurse der Technologiewerte an. So stieg die Amazon-Aktie zum Wochenschluss um 13,5 %. Die positiven Arbeitsmarktzahlen für Januar lieferten zwar ein gutes Konjunktursignal, ließen aber auch zugleich Befürchtungen über weitere Zinserhöhungen der Fed aufkommen. Der Nasdaq 100 stieg am Freitag um 1,33 % auf 14.694 Punkte, während der Dow Jones um 0,06 % auf 35.089 Punkte nachgab. Der S&P 500 legte dagegen um 0,52 % auf 4.500 Punkte zu. Nach dem deutlichen Minus von 1,74 % am vergangenen Freitag, zeigte sich der Dax heute Morgen im vorbörslichen Handel stabil. Der deutsche Leitindex eröffnete mit einem Plus 0,8 % bei 15.220 Punkten, baute aber im weiteren Verlauf des frühen Handels etwas ab.

Im Fokus standen heute Morgen die Quartalzahlen von Ceconomy.

Den vollständigen Artikel lesen ...