DJ Kiel Trade Indicator deutet auf steigende deutsche Exporte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kiel Trade Indicator deutet nach Aussage des Kiel Institute auf einen Anstieg der deutschen Aus- und Einfuhren im Januar hin. "Für Deutschland sind die Aussichten sowohl für Exporte (plus 1,2 Prozent) als auch Importe (plus 0,8 Prozent) positiv", heißt es in einer Mitteilung. Für die EU ergeben sich demnach ein Exportanstieg von 0,6 Prozent und ein Rückgang der Importe von 0,1 Prozent. Die US-Exporte steigen demnach um 3,6 Prozent, während die Importe um 1,6 Prozent sinken.

"Die Omikron-Welle drückt bislang vor allem auf Chinas Handelszahlen, der Aufwärtstrend von 2021 ist gebrochen", heißt es weiter. Im Vergleich zum Vormonat weise der Kiel Trade Indicator für Januar ein preis- und saisonbereinigtes Minus sowohl bei den Importen (minus 2,8 Prozent) als auch bei den Exporten (minus 0,2 Prozent) aus.

"Die harte Null-Covid-Politik Pekings ist für die dortige Wirtschaft ein Risiko. Es ist zu befürchten, dass Verzögerungen in Chinas Containerumschlag auch Europas Handel in Mitleidenschaft ziehen würden", sagt Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator. Das chinesische Neujahrfest und die Ausrichtung der Olympischen Spiele seien eine Bewährungsprobe für China.

Rund 11 Prozent aller weltweit verschifften Waren stecken laut Kiel Institute in Staus fest. Im Roten Meer, der wichtigsten Handelsroute zwischen Europa und Asien, seien aktuell rund 11 Prozent weniger Waren unterwegs als üblich.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2022 04:37 ET (09:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.