Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte wurden in der Berichtswoche von einer weiteren Verkaufswelle erfasst, so die Experten von Union Investment.Die Erwartungen hinsichtlich einer Normalisierung der Geldpolitik der Notenbanken hätten für Verluste und damit ansteigende Renditen gesorgt. Im Euroraum habe sich die Pressekonferenz der EZB deutlich (negativ) im Handelsgeschehen niedergeschlagen. Es sei zu einer Verkaufswelle gekommen, in der die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe infolge der Kursverluste erstmals seit Anfang Mai 2019 wieder deutlich über die Null-Prozentmarke gestiegen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...