Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat einen Kurswechsel in der europäischen Zinspolitik angedeutet und damit Anleger zum Verkaufen animiert, so die Deutsche Börse AG.Mit bis zu 0,18 Prozent Plus seien die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen wieder positiv, erstmals seit 2018 würden auch die Renditen fünfjähriger Papiere positives Terrrain erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...