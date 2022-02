Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- "Professorin Dame Sarah Catherine Gilbert (Entwicklerin des AstraZeneca-Impfstoffs) und Gavi, die Vaccine Alliance, wurden als Preisträger ausgewählt"Am Montag, 7. Februar 2022, wird das Komitee des Sunhak-Friedenspreises (Vorsitzender Jose Manuel Barroso, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission) bekannt geben, dass Dame Sarah Catherine Gilbert (59 Jahre), Professorin für Vakzinologie an der Universität Oxford, und Gavi, Vaccine Alliance, die Preisträger des Sunhak-Friedenspreises 2022 sind.Professor Sarah Gilbert wurde für die Schlüsselrolle ausgezeichnet, die sie beim Schutz von Milliarden von Menschenleben in weniger entwickelten Ländern gespielt hat, indem sie den Oxford-AstraZeneca-Coronavirus-Impfstoff mitentwickelt hat, der einfacher und kostengünstiger zu lagern und transportieren ist. Gavi, die Impfstoffallianz, wurde für ihren Beitrag zur Koordinierung der COVAX-Fazilität gewürdigt, deren Ziel es ist, weltweit einen fairen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu gewährleisten.Der Vorsitzende Jose Manuel Barroso erklärte: "Wissenschaftliche Innovation, internationale Solidarität und multilaterale Zusammenarbeit sind notwendig, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen, die das Leben aller Menschen bedroht. Gesundheit ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft oder der Medizin, sondern eine Frage der Menschenrechte; daher sind es die Menschenrechte, zu deren Förderung die beiden Preisträger beigetragen haben"Professorin Sarah Gilbert betrachtete die Covid-19-Pandemie als Bedrohung für die Menschheit und den Impfstoff als ein globales öffentliches Gut. Sie betonte, dass der von ihr entwickelte Impfstoff, der in 182 Länder geliefert wurde, nicht gewinnorientiert sei. (https://www.theguardian.com/business/2021/apr/07/astrazeneca-vaccine-scientists-set-for-22m-payday-in-new-york-float)Gavi, die Vaccine Alliance ist der größte internationale Kooperationsmechanismus, der durch die Bereitstellung von Impfungen in Entwicklungsländern zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Menschheit beiträgt. Nach dem Ausbruch des Coronavirus koordinierte sie die COVAX-Fazilität, eine weltweite Zusammenarbeit zur Unterstützung der Herstellung von Covid-19-Impfstoffen und zur Aushandlung der Preise für einen gerechten Zugang. Mehr als eine Milliarde Dosen wurden auf diese Weise in 144 Ländern verteilt. (https://www.reuters.com/world/global-vaccine-sharing-programme-reaches-milestone-1-billion-doses-2022-01-15/)Darüber hinaus hat Gavi die Impfung von mehr als 820 Millionen Kindern unterstützt und damit fast die Hälfte aller Kinder weltweit erreicht und über 14 Millionen Todesfälle verhindert. (https://www.fpa.es/en/princess-of-asturias-awards/laureates/2020-gavi-the-vaccine-alliance.html?texto=agradecimiento&especifica=1) Insbesondere hat sich die Zahl der mit dem DPT-Impfstoff geimpften Kinder von 59 % im Jahr 2000 auf 81 % im Jahr 2020 erhöht, wodurch die Kindersterblichkeitsrate um 50 % gesenkt werden konnte. (https://www.gavi.org/vaccineswork/how-much-impact-do-vaccines-really-have)Der Vorsitzende Jose Manuel Barroso fügte hinzu: "Paradoxerweise bietet uns die Covid-19-Pandemie die Möglichkeit, einen echten Wandel herbeizuführen. Wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie ausbricht, aber Covid-19 hat uns gelehrt, dass Solidarität und Zusammenarbeit, die ausschließlich auf Menschlichkeit beruhen, die Lösungen für diese globale Krise sind".Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1740298/1st_photo_Sarah_Gilbert.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1740299/2nd_photo_Gavi.jpgPressekontakt:Doobong Lee,+82-(023) 278-5160,sunhakprize@gmail.comOriginal-Content von: The Sunhak Peace Prize Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132912/5140038