Aurubis Aktie steigt heute - wieder einmal - diesmal um knapp 5 %. Wieso? Die Aurubis scheint die Ergebnissrekrode aus dem Geschäftsjahr 2020/21 fortschreiben zu können. Und das sogar beschleunigt. Nach dem "finanziell erfolgreichsten" Geschäftsjahr meldet die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) heute für das Q1 des Geschäftsjahres 2021/22 mit einem EBT von 152 Mio EUR (Vorjahr: 82 Mio) ein um 85 % verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. So bestätigt man die Zahlen, die bereits am 19.01.2022 vorläufig gemeldet wurden. Aurubis Aktie profitiert in allen Sparten von hoher ...

