BMW bietet Käufern seiner Elektromodelle iX und i4 in den USA zwei Jahre lang kostenfreies Schnellladen an den mehr als 3.000 öffentlichen Ladestationen von Electrify America - bis zu 30 Minuten pro Ladevorgang. Das Angebot startet im März mit der Markteinführung der beiden Modelle in den USA, wie die VW-Tochter Electrify America mitteilt. Die Aktion gilt ab dem Datum des Fahrzeugkaufs, wie es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...