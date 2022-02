DJ Scholz, Macron und Duda beraten über Ukraine-Konflikt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der polnische Präsident Andrzej Duda kommen am Dienstagabend in Berlin zu einem Treffen des sogenannten "Weimarer Dreiecks" zusammen, um über die Lage im Ukraine-Konflikt zu beraten. Vor dem Treffen sind um 19 Uhr Pressestatements geplant, gab Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Das ist ein offener Austausch, in dem es vor allem um die Situation in der Ukraine gehen wird", sagte Hoffmann.

Das Treffen reihe sich ein in eine ganze Reihe diplomatischer Bemühungen, so die Reisen von Macron nach Moskau und Scholz nach Washington. Über diese Gespräche werde es einen Austausch geben, zudem sei die Rolle Polens zentral. Hoffmann unterstrich, bei einer "Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine" seien Sanktionen geplant. Von Russland gehe eine "bedrohliche Situation" durch die Massierung von Truppen aus.

Die Vize-Regierungssprecherin betonte die Rolle Deutschlands als derzeitiges Vorsitzland der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7), Frankreichs als EU-Ratspräsidentschaft und Polens als Vorsitzland der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2022 06:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.