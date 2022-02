Schwache Zahlen, ein enttäuschender Ausblick und ein plötzlicher Strategiewechsel ließen die Aktie von Paypal in der Vorwoche um fast 23 Prozent einbrechen. Zahlreiche Analysten haben bereits reagiert und ihre Kursziele zusammengestrichen - auch Dan Dolev von Mizuho Securities. Doch er sieht auch Grund zur Hoffnung.Nach der "monumentalen Herabstufung" der Paypal-Aktie hat Dolev in seiner jüngsten Studie vom Freitag "vier Silberstreife am Horizont" ausgemacht. Mut mache demnach, dass das Transaktionsvolumen ...

