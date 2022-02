Als wir im vergangenen November zu Ceconomy-Aktie Stellung bezogen, hatte ein Barclays-Analyst die Aktie auf Talfahrt geschickt. Damals bewegte sich der Titel im Bereich um 3,75 Euro, was wir als Kaufgelegenheit ansahen. Am heutigen Montag meldete der Elektrohändler, zu dem MediaMarkt und Saturn gehören, Daten für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 (per 30. September) vor, welches das Weihnachtsgeschäft enthält. Die Auswirkungen auf die Aktie (725750) waren enorm, denn erst rutschte der Wert kräftig ab, notiert aber inzwischen sogar auf dem Niveau vom vergangenen Freitag im Bereich um 3,80 Euro ...

